Giełda MEXC / Cena krypto / Skibidi Toilet (SKBDI) / Tokenomika / Tokenomika Skibidi Toilet (SKBDI) Odkryj kluczowe informacje o Skibidi Toilet (SKBDI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Skibidi Toilet (SKBDI) The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Oficjalna strona internetowa: https://www.skbdi.lol/ Kup SKBDI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Skibidi Toilet (SKBDI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Skibidi Toilet (SKBDI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Całkowita podaż: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M Podaż w obiegu: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Historyczne maksimum: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Historyczne minimum: $ 0.0178059 $ 0.0178059 $ 0.0178059 Aktualna cena: $ 0.02692111 $ 0.02692111 $ 0.02692111 Dowiedz się więcej o cenie Skibidi Toilet (SKBDI) Tokenomika Skibidi Toilet (SKBDI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Skibidi Toilet (SKBDI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SKBDI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKBDI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSKBDI tokenomikę, poznaj cenę tokena SKBDIna żywo! Prognoza ceny SKBDI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKBDI? Nasza strona z prognozami cen SKBDI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SKBDI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.