Giełda MEXC / Cena krypto / Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) / Tokenomika / Tokenomika Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Odkryj kluczowe informacje o Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today's memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don't take it seriously, just enjoy the ride! Oficjalna strona internetowa: https://skibidi.cool/ Kup SKIBIDI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.17K $ 16.17K $ 16.17K Całkowita podaż: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M Podaż w obiegu: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.17K $ 16.17K $ 16.17K Historyczne maksimum: $ 0.00014308 $ 0.00014308 $ 0.00014308 Historyczne minimum: $ 0.00000922 $ 0.00000922 $ 0.00000922 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomika Skibidi Dop Dop (SKIBIDI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SKIBIDI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKIBIDI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSKIBIDI tokenomikę, poznaj cenę tokena SKIBIDIna żywo! Prognoza ceny SKIBIDI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKIBIDI? Nasza strona z prognozami cen SKIBIDI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SKIBIDI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.