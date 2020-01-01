Poznaj tokenomikę SKI MASK CAT (SKICAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SKICAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SKI MASK CAT (SKICAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SKICAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika SKI MASK CAT (SKICAT) Odkryj kluczowe informacje o SKI MASK CAT (SKICAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o SKI MASK CAT (SKICAT) A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture. Oficjalna strona internetowa: https://www.skicat.org/ Tokenomika i analiza cenowa SKI MASK CAT (SKICAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SKI MASK CAT (SKICAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 701.15K Całkowita podaż: $ 990.15M Podaż w obiegu: $ 990.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 701.15K Historyczne maksimum: $ 0.051635 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00070812 Tokenomika SKI MASK CAT (SKICAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SKI MASK CAT (SKICAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SKICAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKICAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSKICAT tokenomikę, poznaj cenę tokena SKICATna żywo! Prognoza ceny SKICAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKICAT? Nasza strona z prognozami cen SKICAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SKICAT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.