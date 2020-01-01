Poznaj tokenomikę SizeChat (SIZE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIZE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SizeChat (SIZE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIZE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SizeChat (SIZE) / Tokenomika / Tokenomika SizeChat (SIZE) Odkryj kluczowe informacje o SizeChat (SIZE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SizeChat (SIZE) SizeChat is web-based, instant token-gated chat for any Solana token, allowing teams to create gated channels for all their holders, from little fish to giga whales. SizeChat offers the holders of these tokens access to channels based on their holdings, encouraging diverse and sustained engagement, while allowing token creators to offer tiered access and exclusive opportunities to their token holders. Oficjalna strona internetowa: https://size.chat Kup SIZE teraz! Tokenomika i analiza cenowa SizeChat (SIZE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SizeChat (SIZE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.56K $ 11.56K $ 11.56K Całkowita podaż: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Podaż w obiegu: $ 899.89M $ 899.89M $ 899.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.85K $ 12.85K $ 12.85K Historyczne maksimum: $ 0.0027345 $ 0.0027345 $ 0.0027345 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SizeChat (SIZE) Tokenomika SizeChat (SIZE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SizeChat (SIZE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SIZE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIZE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSIZE tokenomikę, poznaj cenę tokena SIZEna żywo! Prognoza ceny SIZE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SIZE? Nasza strona z prognozami cen SIZE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SIZE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.