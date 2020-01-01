Poznaj tokenomikę Sing (SING) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SING, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sing (SING) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SING, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Sing (SING) Odkryj kluczowe informacje o Sing (SING), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Sing (SING)

Multichain, Yield farming project with triple farming system deployed. Launched on Polygon, BSC, Avalanche

Oficjalna strona internetowa: https://singular.farm/

Tokenomika i analiza cenowa Sing (SING)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sing (SING), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 1.90K
Całkowita podaż: $ 1.23M
Podaż w obiegu: $ 561.68K
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.16K
Historyczne maksimum: $ 3.37
Historyczne minimum: $ 0.00337387
Aktualna cena: $ 0.0033742

Tokenomika Sing (SING): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Sing (SING) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SING, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SING.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.