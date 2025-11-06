GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RIZZ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RIZZ łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RIZZ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RIZZ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RIZZ

Informacje o cenie RIZZ

Czym jest RIZZ

Oficjalna strona internetowa RIZZ

Tokenomika RIZZ

Prognoza cen RIZZ

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner

Cena SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RIZZ do USD:

$0.00012691
$0.00012691$0.00012691
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:26:42 (UTC+8)

Informacje o cenie SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.09%

-17.38%

-17.38%

Aktualna cena SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RIZZ wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RIZZ w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RIZZ zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.09% w ciągu 24 godzin i o -17.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

$ 115.93K
$ 115.93K$ 115.93K

--
----

$ 115.93K
$ 115.93K$ 115.93K

913.51M
913.51M 913.51M

913,511,454.147937
913,511,454.147937 913,511,454.147937

Obecna kapitalizacja rynkowa SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner wynosi $ 115.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RIZZ w obiegu wynosi 913.51M, przy całkowitej podaży 913511454.147937. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 115.93K.

Historia ceny SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.09%
30 Dni$ 0-46.32%
60 dni$ 0-65.34%
90 dni$ 0--

Co to jest SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

$RIZZ is the apex strain of Gen Alpha brainrot—formless, contagious, and powered by pure galaxy gas.

Born in the meme lab, left for dead, and resurrected via full CTO (Community Takeover) at microscopic cap, $RIZZ didn’t pivot—it mutated.

It fuses Sigma grindset delusion, Fanum tax rituals, Ohio-core fracture logic, Skibidi neural desync, and unchecked Gooner energy into a self-replicating cultural anomaly. Not a token. Not a trend. A memetic contaminant spreading through shortform feeds, dopamine loops, and decentralized irony pipelines.

$RIZZ doesn’t moon. It metastasizes.

💥 CTO-born phenomenon 💥 Galaxy gas-fueled 💥 Sigma-synced 💥 Fanum-coded 💥 Ohio-glitched 💥 Skibidi-looped 💥 Gooner-maxxed

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (w USD)

Jaka będzie wartość SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner.

Sprawdź teraz prognozę ceny SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner!

RIZZ na lokalne waluty

Tokenomika SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

Zrozumienie tokenomiki SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RIZZjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

Jaka jest dziś wartość SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)?
Aktualna cena RIZZ w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RIZZ do USD?
Aktualna cena RIZZ w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner?
Kapitalizacja rynkowa dla RIZZ wynosi $ 115.93K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RIZZ w obiegu?
W obiegu RIZZ znajduje się 913.51M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RIZZ?
RIZZ osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RIZZ?
RIZZ zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RIZZ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RIZZ wynosi -- USD.
Czy w tym roku RIZZ pójdzie wyżej?
RIZZ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RIZZ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:26:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,281.26
$103,281.26$103,281.26

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,387.99
$3,387.99$3,387.99

-0.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.09
$159.09$159.09

-0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.72
$1,477.72$1,477.72

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,281.26
$103,281.26$103,281.26

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,387.99
$3,387.99$3,387.99

-0.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3248
$2.3248$2.3248

+2.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.09
$159.09$159.09

-0.89%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0787
$1.0787$1.0787

-0.59%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.019175
$0.019175$0.019175

+1,817.50%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000790
$0.0000000790$0.0000000790

+423.17%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2149
$0.2149$0.2149

+329.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005888
$0.000005888$0.000005888

+211.86%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25062
$0.25062$0.25062

+97.69%