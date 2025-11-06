Informacje o cenie SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.09% Zmiana ceny (7D) -17.38% Zmiana ceny (7D) -17.38%

Aktualna cena SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RIZZ wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RIZZ w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RIZZ zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.09% w ciągu 24 godzin i o -17.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

Kapitalizacja rynkowa $ 115.93K$ 115.93K $ 115.93K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 115.93K$ 115.93K $ 115.93K Podaż w obiegu 913.51M 913.51M 913.51M Całkowita podaż 913,511,454.147937 913,511,454.147937 913,511,454.147937

Obecna kapitalizacja rynkowa SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner wynosi $ 115.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RIZZ w obiegu wynosi 913.51M, przy całkowitej podaży 913511454.147937. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 115.93K.