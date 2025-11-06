GiełdaDEX+
Aktualna cena Sideliner Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SIDELINER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SIDELINER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SIDELINER

Informacje o cenie SIDELINER

Czym jest SIDELINER

Oficjalna strona internetowa SIDELINER

Tokenomika SIDELINER

Prognoza cen SIDELINER

Logo Sideliner Coin

Cena Sideliner Coin (SIDELINER)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SIDELINER do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Sideliner Coin (SIDELINER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:26:19 (UTC+8)

Informacje o cenie Sideliner Coin (SIDELINER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.87%

-5.87%

Aktualna cena Sideliner Coin (SIDELINER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SIDELINER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SIDELINER w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SIDELINER zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -5.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sideliner Coin (SIDELINER)

$ 7.66K
$ 7.66K$ 7.66K

--
----

$ 7.66K
$ 7.66K$ 7.66K

997.83M
997.83M 997.83M

997,829,350.030726
997,829,350.030726 997,829,350.030726

Obecna kapitalizacja rynkowa Sideliner Coin wynosi $ 7.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SIDELINER w obiegu wynosi 997.83M, przy całkowitej podaży 997829350.030726. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.66K.

Historia ceny Sideliner Coin (SIDELINER) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Sideliner Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Sideliner Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Sideliner Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Sideliner Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-29.41%
60 dni$ 0-30.46%
90 dni$ 0--

Co to jest Sideliner Coin (SIDELINER)

SIDELINER is a Solana-based meme token that represents individuals who have long observed the crypto market without active participation. The project seeks to offer a cultural and community-driven identity to those who have remained on the sidelines, inviting them to engage in a zero-tax, frictionless token ecosystem. With a fixed total supply of 1,000,000,000 tokens and no transactional taxes, SIDELINER emphasizes simplicity, inclusiveness, and decentralization. The token has no complex utility or underlying platform but instead focuses on narrative value and organic community growth within the meme coin sector.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Sideliner Coin (SIDELINER)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Sideliner Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Sideliner Coin (SIDELINER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Sideliner Coin (SIDELINER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Sideliner Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Sideliner Coin!

SIDELINER na lokalne waluty

Tokenomika Sideliner Coin (SIDELINER)

Zrozumienie tokenomiki Sideliner Coin (SIDELINER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SIDELINERjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Sideliner Coin (SIDELINER)

Jaka jest dziś wartość Sideliner Coin (SIDELINER)?
Aktualna cena SIDELINER w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SIDELINER do USD?
Aktualna cena SIDELINER w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Sideliner Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla SIDELINER wynosi $ 7.66K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SIDELINER w obiegu?
W obiegu SIDELINER znajduje się 997.83M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SIDELINER?
SIDELINER osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SIDELINER?
SIDELINER zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SIDELINER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SIDELINER wynosi -- USD.
Czy w tym roku SIDELINER pójdzie wyżej?
SIDELINER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SIDELINER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:26:19 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Sideliner Coin (SIDELINER)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

