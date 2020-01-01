Poznaj tokenomikę Shytoshi Kusama (SHY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shytoshi Kusama (SHY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Shytoshi Kusama (SHY) / Tokenomika / Tokenomika Shytoshi Kusama (SHY) Odkryj kluczowe informacje o Shytoshi Kusama (SHY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Shytoshi Kusama (SHY) A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility Oficjalna strona internetowa: https://shycoincto.com/ Kup SHY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Shytoshi Kusama (SHY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shytoshi Kusama (SHY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 938.84K Całkowita podaż: $ 499.87M Podaż w obiegu: $ 499.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 938.84K Historyczne maksimum: $ 0.01461608 Historyczne minimum: $ 0.00164504 Aktualna cena: $ 0.00187621 Dowiedz się więcej o cenie Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomika Shytoshi Kusama (SHY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shytoshi Kusama (SHY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHY tokenomikę, poznaj cenę tokena SHYna żywo! Prognoza ceny SHY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHY? Nasza strona z prognozami cen SHY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.