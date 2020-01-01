Poznaj tokenomikę Shork (SHORK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHORK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shork (SHORK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHORK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Shork (SHORK) / Tokenomika / Tokenomika Shork (SHORK) Odkryj kluczowe informacje o Shork (SHORK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Shork (SHORK) Ride the Wave What is Shork? Meet Shork, the meme-powered shark token swimming on the SUI blockchain. Inspired by the sheer power and agility of sharks, Shork is here to shake up the crypto waters with a splash of humor and a pinch of ferocity. Join the Shork frenzy, where every token holds a bite of potential! zero taxes, LP burnt, and the contract renounced, Shork is truly a coin for the people, designed to be a perpetual symbol of community and fun. Now residing on the SUI blockchain, Shork stands as a fan tribute Oficjalna strona internetowa: https://www.shork.click/ Kup SHORK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Shork (SHORK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shork (SHORK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.18K $ 12.18K $ 12.18K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.18K $ 12.18K $ 12.18K Historyczne maksimum: $ 0.00199505 $ 0.00199505 $ 0.00199505 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Shork (SHORK) Tokenomika Shork (SHORK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shork (SHORK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHORK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHORK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHORK tokenomikę, poznaj cenę tokena SHORKna żywo! Prognoza ceny SHORK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHORK? Nasza strona z prognozami cen SHORK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHORK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.