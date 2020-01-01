Poznaj tokenomikę Shitcoin on TON (SHIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shitcoin on TON (SHIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Shitcoin on TON (SHIT) / Tokenomika / Tokenomika Shitcoin on TON (SHIT) Odkryj kluczowe informacje o Shitcoin on TON (SHIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Shitcoin on TON (SHIT) Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose. Oficjalna strona internetowa: https://tonshitcoin.xyz/ Biała księga: https://tonshitcoin.xyz/ Kup SHIT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Shitcoin on TON (SHIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shitcoin on TON (SHIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 62.73K Całkowita podaż: $ 72.30M Podaż w obiegu: $ 72.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.73K Historyczne maksimum: $ 0.052987 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00086764 Dowiedz się więcej o cenie Shitcoin on TON (SHIT) Tokenomika Shitcoin on TON (SHIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shitcoin on TON (SHIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHIT tokenomikę, poznaj cenę tokena SHITna żywo! Prognoza ceny SHIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHIT? Nasza strona z prognozami cen SHIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHIT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.