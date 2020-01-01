Poznaj tokenomikę Shibussy (SHIBUSSY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIBUSSY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shibussy (SHIBUSSY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIBUSSY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Shibussy (SHIBUSSY) Odkryj kluczowe informacje o Shibussy (SHIBUSSY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Shibussy (SHIBUSSY) SHIBUSSY is a community-driven memecoin project built on the Base blockchain. It serves as a cultural symbol for individuals navigating the crypto space, emphasizing transparency, collaboration, and decentralization. With a focus on memes, education, and empowerment, SHIBUSSY redefines crypto narratives, fostering a supportive and inclusive community for all tired, like-minded individuals. By fostering a community of support and education, the project aims to build a community of trust and authenticity, where holders can actively take part in the future of the project. Oficjalna strona internetowa: https://www.shibussy.com Biała księga: https://www.shibussy.com#whitepaper Tokenomika i analiza cenowa Shibussy (SHIBUSSY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shibussy (SHIBUSSY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 69.03K Całkowita podaż: $ 45.00B Podaż w obiegu: $ 45.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 69.03K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Shibussy (SHIBUSSY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shibussy (SHIBUSSY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHIBUSSY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIBUSSY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.