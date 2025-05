Co to jest Shibasso (SHIBASSO)

Shibasso is a good boy, a fren. He is a dank meme painter by day, and a dreamer by night. He loves his frens and his frens love his memes. He knows that if you believe in yourslef, you can make anything a meme. With help from his frens, Shibasso achieves any goal he sets his mind to. in 2024 shibasso set a new goal, to create the dankest meme the world had ever seen. in 2024, shibasso created $shibasso.

