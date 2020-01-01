Poznaj tokenomikę Shiba Saga (SHIA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shiba Saga (SHIA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Shiba Saga (SHIA) / Tokenomika / Tokenomika Shiba Saga (SHIA) Odkryj kluczowe informacje o Shiba Saga (SHIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Shiba Saga (SHIA) At the core of the Shiba Saga game collection are many classic and casual games you already know and love, but with Shiba as a main character. Games in the collection share an on-chain interconnected system where users can earn and spend the same $SHIA token across every game and with every new release. In addition, a character/collectible (NFT) unlocked in one game, will have its counterpart unlocked in the other games. Shiba gets pulled into the ShiaVerse, experience VR like never before. After the release of our first batch of games from the Saga, our team will start full production on the ShiaVerse, a VR metaverse where the NFTs collected by our users in the Saga games will truly come to life. SHIBA SAGA NFTS: You can own a unique piece of the Shiba Saga with Shiba Saga NFTs! In the collection of games from the Saga, the ShiaVerse and through community platforms, Shiba Saga will offer NFTs. Made by both our team and the community. NFTs in the Saga will initially consist of characters, props and items. As a new player you get a free starter pack so you can start playing and earning right away! STAKING $SHIA : Stake $SHIA now to gain rewards and voting power. The ability to stake $SHIA (for rewards) is already available and guarantees a reward multiplier for those that stake their $SHIA before launch-day. Staking $SHIA will reward you with more $SHIA and exclusive in-game and community collectibles (NFTs). Additionally, staking more $SHIA will give you more voting power on the direction of the project. At the core of the Shiba Saga game collection are many classic and casual games you already know and love, but with Shiba as a main character. Games in the collection share an on-chain interconnected system where users can earn and spend the same $SHIA token across every game and with every new release. In addition, a character/collectible (NFT) unlocked in one game, will have its counterpart unlocked in the other games. Shiba gets pulled into the ShiaVerse, experience VR like never before. After the release of our first batch of games from the Saga, our team will start full production on the ShiaVerse, a VR metaverse where the NFTs collected by our users in the Saga games will truly come to life. SHIBA SAGA NFTS: You can own a unique piece of the Shiba Saga with Shiba Saga NFTs! In the collection of games from the Saga, the ShiaVerse and through community platforms, Shiba Saga will offer NFTs. Made by both our team and the community. NFTs in the Saga will initially consist of characters, props and items. As a new player you get a free starter pack so you can start playing and earning right away! STAKING $SHIA : Stake $SHIA now to gain rewards and voting power. The ability to stake $SHIA (for rewards) is already available and guarantees a reward multiplier for those that stake their $SHIA before launch-day. Staking $SHIA will reward you with more $SHIA and exclusive in-game and community collectibles (NFTs). Additionally, staking more $SHIA will give you more voting power on the direction of the project. Oficjalna strona internetowa: https://www.shibasaga.com/ Biała księga: https://www.shibasaga.com/files/woofpaper.pdf Kup SHIA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Shiba Saga (SHIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shiba Saga (SHIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 87.78K $ 87.78K $ 87.78K Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 280.08M $ 280.08M $ 280.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 626.78K $ 626.78K $ 626.78K Historyczne maksimum: $ 0.785605 $ 0.785605 $ 0.785605 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00031339 $ 0.00031339 $ 0.00031339 Dowiedz się więcej o cenie Shiba Saga (SHIA) Tokenomika Shiba Saga (SHIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shiba Saga (SHIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHIA tokenomikę, poznaj cenę tokena SHIAna żywo! Prognoza ceny SHIA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHIA? Nasza strona z prognozami cen SHIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHIA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.