Aktualna cena Shib Original Vision to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SOV do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SOV łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Shib Original Vision to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SOV do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SOV łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SOV

Informacje o cenie SOV

Czym jest SOV

Oficjalna strona internetowa SOV

Tokenomika SOV

Prognoza cen SOV

Logo Shib Original Vision

Cena Shib Original Vision (SOV)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SOV do USD:

--
----
-3.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Shib Original Vision (SOV) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:25:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Shib Original Vision (SOV) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.55%

-15.27%

-15.27%

Aktualna cena Shib Original Vision (SOV) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOV wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOV w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOV zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -3.55% w ciągu 24 godzin i o -15.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Shib Original Vision (SOV)

$ 153.34K
$ 153.34K$ 153.34K

--
----

$ 271.30K
$ 271.30K$ 271.30K

113.44T
113.44T 113.44T

200,706,133,340,071.0
200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Shib Original Vision wynosi $ 153.34K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOV w obiegu wynosi 113.44T, przy całkowitej podaży 200706133340071.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 271.30K.

Historia ceny Shib Original Vision (SOV) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Shib Original Vision do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Shib Original Vision do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Shib Original Vision do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Shib Original Vision do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.55%
30 Dni$ 0-44.66%
60 dni$ 0-54.94%
90 dni$ 0--

Co to jest Shib Original Vision (SOV)

What is the project about?

Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.

In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.

What makes your project unique?

Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.

History of your project.

SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.

What’s next for your project?

Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.

What can your token be used for?

SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Shib Original Vision (SOV)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Shib Original Vision (w USD)

Jaka będzie wartość Shib Original Vision (SOV) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Shib Original Vision (SOV) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Shib Original Vision.

Sprawdź teraz prognozę ceny Shib Original Vision!

SOV na lokalne waluty

Tokenomika Shib Original Vision (SOV)

Zrozumienie tokenomiki Shib Original Vision (SOV) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SOVjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Shib Original Vision (SOV)

Jaka jest dziś wartość Shib Original Vision (SOV)?
Aktualna cena SOV w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SOV do USD?
Aktualna cena SOV w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Shib Original Vision?
Kapitalizacja rynkowa dla SOV wynosi $ 153.34K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SOV w obiegu?
W obiegu SOV znajduje się 113.44T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SOV?
SOV osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SOV?
SOV zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SOV?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SOV wynosi -- USD.
Czy w tym roku SOV pójdzie wyżej?
SOV może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SOV, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:25:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Shib Original Vision (SOV)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

