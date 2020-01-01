Poznaj tokenomikę SHARPEI (SHAR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHAR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SHARPEI (SHAR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHAR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SHARPEI (SHAR) / Tokenomika / Tokenomika SHARPEI (SHAR) Odkryj kluczowe informacje o SHARPEI (SHAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o SHARPEI (SHAR) I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Oficjalna strona internetowa: https://www.sharpei.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa SHARPEI (SHAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SHARPEI (SHAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 758.23K Całkowita podaż: $ 899.91M Podaż w obiegu: $ 899.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 758.23K Historyczne maksimum: $ 0.00131441 Historyczne minimum: $ 0.00038423 Aktualna cena: $ 0.00084256 Dowiedz się więcej o cenie SHARPEI (SHAR) Tokenomika SHARPEI (SHAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SHARPEI (SHAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHAR tokenomikę, poznaj cenę tokena SHARna żywo! Prognoza ceny SHAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHAR? Nasza strona z prognozami cen SHAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHAR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.