Informacje o shark raptor rocket launcher (SRRL) Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/H538xSX3ZzVWW9gq9d2Pz6m5eumPwDGvGLarKc1Hpump Kup SRRL teraz! Tokenomika i analiza cenowa shark raptor rocket launcher (SRRL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla shark raptor rocket launcher (SRRL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.33K $ 10.33K $ 10.33K Całkowita podaż: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Podaż w obiegu: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.33K $ 10.33K $ 10.33K Historyczne maksimum: $ 0.00178876 $ 0.00178876 $ 0.00178876 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie shark raptor rocket launcher (SRRL) Tokenomika shark raptor rocket launcher (SRRL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki shark raptor rocket launcher (SRRL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SRRL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SRRL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSRRL tokenomikę, poznaj cenę tokena SRRLna żywo! Prognoza ceny SRRL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SRRL? Nasza strona z prognozami cen SRRL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SRRL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.