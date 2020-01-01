Poznaj tokenomikę SHAO (SHAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SHAO (SHAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o SHAO (SHAO) The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants. Oficjalna strona internetowa: https://app.shaolin.win/ Biała księga: https://shaolin-1.gitbook.io/shaolin-docs Kup SHAO teraz! Tokenomika i analiza cenowa SHAO (SHAO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SHAO (SHAO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.10K $ 6.10K $ 6.10K Całkowita podaż: $ 31.11M $ 31.11M $ 31.11M Podaż w obiegu: $ 31.11M $ 31.11M $ 31.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.10K $ 6.10K $ 6.10K Historyczne maksimum: $ 0.117264 $ 0.117264 $ 0.117264 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00019603 $ 0.00019603 $ 0.00019603 Dowiedz się więcej o cenie SHAO (SHAO) Tokenomika SHAO (SHAO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SHAO (SHAO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHAO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHAO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHAO tokenomikę, poznaj cenę tokena SHAOna żywo! Prognoza ceny SHAO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHAO? Nasza strona z prognozami cen SHAO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHAO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.