Poznaj tokenomikę Shakey AI (SHAKEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHAKEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Shakey AI (SHAKEY) / Tokenomika / Tokenomika Shakey AI (SHAKEY) Odkryj kluczowe informacje o Shakey AI (SHAKEY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Shakey AI (SHAKEY) Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases. Oficjalna strona internetowa: https://shakeyos.ai Biała księga: https://shakeyos.ai/wp-content/uploads/2025/01/Whitepaper-for-ShakeyOS-Mobile-AI-Framework.pdf Kup SHAKEY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Shakey AI (SHAKEY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shakey AI (SHAKEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 44.27K $ 44.27K $ 44.27K Całkowita podaż: $ 964.16M $ 964.16M $ 964.16M Podaż w obiegu: $ 964.16M $ 964.16M $ 964.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 44.27K $ 44.27K $ 44.27K Historyczne maksimum: $ 0.00220598 $ 0.00220598 $ 0.00220598 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Shakey AI (SHAKEY) Tokenomika Shakey AI (SHAKEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shakey AI (SHAKEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHAKEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHAKEY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHAKEY tokenomikę, poznaj cenę tokena SHAKEYna żywo! Prognoza ceny SHAKEY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHAKEY? Nasza strona z prognozami cen SHAKEY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHAKEY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.