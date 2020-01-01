Poznaj tokenomikę Sentinel Chain (SENC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SENC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sentinel Chain (SENC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SENC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Sentinel Chain (SENC) / Tokenomika / Tokenomika Sentinel Chain (SENC) Odkryj kluczowe informacje o Sentinel Chain (SENC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Sentinel Chain (SENC) The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following 1. Insurance 2. Loans 3. Collateral 4. Crowdfunding 5. Community Projects 6. E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain. The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following Insurance Loans Collateral Crowdfunding Community Projects E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain. Oficjalna strona internetowa: https://sentinel-chain.org/ Biała księga: https://sentinel-chain.org/Sentinel.Chain.Whitepaper.v0_31.1.pdf Kup SENC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Sentinel Chain (SENC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sentinel Chain (SENC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.34K $ 35.34K $ 35.34K Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 309.09M $ 309.09M $ 309.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 57.16K $ 57.16K $ 57.16K Historyczne maksimum: $ 0.22051 $ 0.22051 $ 0.22051 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011432 $ 0.00011432 $ 0.00011432 Dowiedz się więcej o cenie Sentinel Chain (SENC) Tokenomika Sentinel Chain (SENC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sentinel Chain (SENC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SENC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SENC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSENC tokenomikę, poznaj cenę tokena SENCna żywo! Prognoza ceny SENC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SENC? Nasza strona z prognozami cen SENC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SENC już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.