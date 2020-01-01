Poznaj tokenomikę Seigniorage Shares (SHARE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHARE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Seigniorage Shares (SHARE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHARE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Seigniorage Shares (SHARE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Seigniorage Shares (SHARE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 99.76K $ 99.76K $ 99.76K Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 19.40M $ 19.40M $ 19.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 107.97K $ 107.97K $ 107.97K Historyczne maksimum: $ 2.95 $ 2.95 $ 2.95 Historyczne minimum: $ 0.00132146 $ 0.00132146 $ 0.00132146 Aktualna cena: $ 0.00515006 $ 0.00515006 $ 0.00515006 Tokenomika Seigniorage Shares (SHARE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Seigniorage Shares (SHARE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHARE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHARE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.