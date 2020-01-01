Poznaj tokenomikę Sei fastUSD (FASTUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FASTUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sei fastUSD (FASTUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FASTUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Sei fastUSD (FASTUSD) / Tokenomika / Tokenomika Sei fastUSD (FASTUSD) Odkryj kluczowe informacje o Sei fastUSD (FASTUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Sei fastUSD (FASTUSD) fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure. Oficjalna strona internetowa: https://www.sei.io/ Tokenomika i analiza cenowa Sei fastUSD (FASTUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sei fastUSD (FASTUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.27M Całkowita podaż: $ 5.29M Podaż w obiegu: $ 5.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.27M Historyczne maksimum: $ 1.082 Historyczne minimum: $ 0.798241 Aktualna cena: $ 0.996881 Tokenomika Sei fastUSD (FASTUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sei fastUSD (FASTUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FASTUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FASTUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFASTUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena FASTUSDna żywo! Prognoza ceny FASTUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FASTUSD? Nasza strona z prognozami cen FASTUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FASTUSD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.