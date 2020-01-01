Poznaj tokenomikę Seedify NFT Space (SNFTS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SNFTS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Seedify NFT Space (SNFTS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SNFTS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Seedify NFT Space (SNFTS) / Tokenomika / Tokenomika Seedify NFT Space (SNFTS) Odkryj kluczowe informacje o Seedify NFT Space (SNFTS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Seedify NFT Space (SNFTS) SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs. Oficjalna strona internetowa: https://snfts.seedify.fund/ Tokenomika i analiza cenowa Seedify NFT Space (SNFTS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Seedify NFT Space (SNFTS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 602.21K Całkowita podaż: $ 20.00B Podaż w obiegu: $ 5.02B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.40M Historyczne maksimum: $ 0.02428117 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011984 Tokenomika Seedify NFT Space (SNFTS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Seedify NFT Space (SNFTS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNFTS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNFTS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.