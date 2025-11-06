Informacje o cenie Seascape Crowns (CWS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.095646 $ 0.095646 $ 0.095646 Minimum 24h $ 0.101205 $ 0.101205 $ 0.101205 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.095646$ 0.095646 $ 0.095646 Maksimum 24h $ 0.101205$ 0.101205 $ 0.101205 Historyczne maksimum $ 61.33$ 61.33 $ 61.33 Najniższa cena $ 0.063296$ 0.063296 $ 0.063296 Zmiana ceny (1H) +0.38% Zmiana ceny (1D) -3.69% Zmiana ceny (7D) -19.79% Zmiana ceny (7D) -19.79%

Aktualna cena Seascape Crowns (CWS) wynosi $0.096807. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CWS wahał się między $ 0.095646 a $ 0.101205, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CWS w historii to $ 61.33, a najniższy to $ 0.063296.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CWS zmieniły się o +0.38% w ciągu ostatniej godziny, o -3.69% w ciągu 24 godzin i o -19.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Seascape Crowns (CWS)

Kapitalizacja rynkowa $ 740.17K$ 740.17K $ 740.17K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 740.17K$ 740.17K $ 740.17K Podaż w obiegu 7.65M 7.65M 7.65M Całkowita podaż 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

Obecna kapitalizacja rynkowa Seascape Crowns wynosi $ 740.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CWS w obiegu wynosi 7.65M, przy całkowitej podaży 7645850.9663491575. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 740.17K.