Giełda MEXC / Cena krypto / Seal Dog (SOG) / Tokenomika / Tokenomika Seal Dog (SOG) Odkryj kluczowe informacje o Seal Dog (SOG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Seal Dog (SOG) Seal Dog is a meme token featuring a playful dog disguised as a seal, blending humour and creativity with blockchain technology. Built on the SUI blockchain, Seal Dog fosters a vibrant community focused on fun and engagement. With a commitment to decentralization, innovation, and laughter, it aims to become a symbol of joy and inclusivity in the crypto space. The project also explores unique utilities for community-driven growth. Oficjalna strona internetowa: https://www.sealdogsui.com/ Tokenomika i analiza cenowa Seal Dog (SOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Seal Dog (SOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.26K Całkowita podaż: $ 8.45B Podaż w obiegu: $ 8.45B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.26K Historyczne maksimum: $ 0.00109646 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Seal Dog (SOG) Tokenomika Seal Dog (SOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Seal Dog (SOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOG tokenomikę, poznaj cenę tokena SOGna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.