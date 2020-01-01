Poznaj tokenomikę Screaming Hyrax ($MAMA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $MAMA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Screaming Hyrax ($MAMA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $MAMA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Screaming Hyrax ($MAMA) / Tokenomika / Tokenomika Screaming Hyrax ($MAMA) Odkryj kluczowe informacje o Screaming Hyrax ($MAMA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Screaming Hyrax ($MAMA) This meme project is centered around a viral meme that has gained significant traction on social media. It aims to explore and expand on the themes, humor, and visuals of the original meme. By creating new iterations or adaptations, the project encourages engagement and interaction, allowing users to contribute their own takes and interpretations, thereby fostering a sense of community around the shared experience of the meme. Oficjalna strona internetowa: https://mamathescreaminghyrax.com/mamaonsol Tokenomika i analiza cenowa Screaming Hyrax ($MAMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Screaming Hyrax ($MAMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.25K $ 29.25K $ 29.25K Całkowita podaż: $ 998.75M $ 998.75M $ 998.75M Podaż w obiegu: $ 998.75M $ 998.75M $ 998.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.25K $ 29.25K $ 29.25K Historyczne maksimum: $ 0.00551756 $ 0.00551756 $ 0.00551756 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Screaming Hyrax ($MAMA) Tokenomika Screaming Hyrax ($MAMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Screaming Hyrax ($MAMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $MAMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $MAMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$MAMA tokenomikę, poznaj cenę tokena $MAMAna żywo! Prognoza ceny $MAMA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $MAMA? Nasza strona z prognozami cen $MAMA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $MAMA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.