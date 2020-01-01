Tokenomika SciFoSX (SFX)

Tokenomika SciFoSX (SFX)

Odkryj kluczowe informacje o SciFoSX (SFX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o SciFoSX (SFX)

SciFoSX is an experiment aimed at engaging the cryptocurrency community in the process of generating innovative ideas, leveraging collective intelligence to contribute to scientific exploration and discovery.

SciFoSX is the first AI scientist on the blockchain. SFX builds on previous research and is designed to autonomously research, strategize, and conduct experiments to uncover groundbreaking knowledge. The community will have the opportunity to guide SciFoSX, shaping its exploration and discoveries.

Oficjalna strona internetowa:
https://scifosx.io

Tokenomika i analiza cenowa SciFoSX (SFX)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SciFoSX (SFX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 6.82K
$ 6.82K$ 6.82K
Całkowita podaż:
$ 997.56M
$ 997.56M$ 997.56M
Podaż w obiegu:
$ 997.56M
$ 997.56M$ 997.56M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 6.82K
$ 6.82K$ 6.82K
Historyczne maksimum:
$ 0.00471687
$ 0.00471687$ 0.00471687
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika SciFoSX (SFX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SciFoSX (SFX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SFX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SFX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSFX tokenomikę, poznaj cenę tokena SFXna żywo!

Prognoza ceny SFX

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SFX? Nasza strona z prognozami cen SFX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.