Informacje o SciFoSX (SFX) SciFoSX is an experiment aimed at engaging the cryptocurrency community in the process of generating innovative ideas, leveraging collective intelligence to contribute to scientific exploration and discovery. SciFoSX is the first AI scientist on the blockchain. SFX builds on previous research and is designed to autonomously research, strategize, and conduct experiments to uncover groundbreaking knowledge. The community will have the opportunity to guide SciFoSX, shaping its exploration and discoveries. Oficjalna strona internetowa: https://scifosx.io Tokenomika i analiza cenowa SciFoSX (SFX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SciFoSX (SFX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.82K Całkowita podaż: $ 997.56M Podaż w obiegu: $ 997.56M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.82K Historyczne maksimum: $ 0.00471687 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika SciFoSX (SFX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SciFoSX (SFX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SFX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SFX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.