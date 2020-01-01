Poznaj tokenomikę SCHIZOID (ZOID) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZOID, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SCHIZOID (ZOID) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZOID, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o SCHIZOID (ZOID) $ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let's be real, someone has to. It's a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say "burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme. Oficjalna strona internetowa: https://zoid.meme Kup ZOID teraz! Tokenomika i analiza cenowa SCHIZOID (ZOID) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SCHIZOID (ZOID), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.65K Całkowita podaż: $ 997.54M Podaż w obiegu: $ 997.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.65K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SCHIZOID (ZOID) Tokenomika SCHIZOID (ZOID): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SCHIZOID (ZOID) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZOID, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZOID. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZOID tokenomikę, poznaj cenę tokena ZOIDna żywo! Prognoza ceny ZOID Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZOID? Nasza strona z prognozami cen ZOID łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZOID już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.