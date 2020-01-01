Tokenomika Sceptre Staked FLR (SFLR)

Tokenomika Sceptre Staked FLR (SFLR)

Odkryj kluczowe informacje o Sceptre Staked FLR (SFLR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Sceptre Staked FLR (SFLR)

Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets.

Oficjalna strona internetowa:
https://flare.sceptre.fi/

Tokenomika i analiza cenowa Sceptre Staked FLR (SFLR)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sceptre Staked FLR (SFLR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 48.43M
Całkowita podaż:
$ 1.20B
Podaż w obiegu:
$ 1.20B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 48.43M
Historyczne maksimum:
$ 0.04509046
Historyczne minimum:
$ 0.0131328
Aktualna cena:
$ 0.04037828
Tokenomika Sceptre Staked FLR (SFLR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Sceptre Staked FLR (SFLR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SFLR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SFLR.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSFLR tokenomikę, poznaj cenę tokena SFLRna żywo!

Prognoza ceny SFLR

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SFLR? Nasza strona z prognozami cen SFLR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

