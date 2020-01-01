Poznaj tokenomikę Sceptre Staked FLR (SFLR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SFLR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sceptre Staked FLR (SFLR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SFLR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Sceptre Staked FLR (SFLR) Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets. Oficjalna strona internetowa: https://flare.sceptre.fi/ Tokenomika i analiza cenowa Sceptre Staked FLR (SFLR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sceptre Staked FLR (SFLR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.43M Całkowita podaż: $ 1.20B Podaż w obiegu: $ 1.20B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.43M Historyczne maksimum: $ 0.04509046 Historyczne minimum: $ 0.0131328 Aktualna cena: $ 0.04037828 Tokenomika Sceptre Staked FLR (SFLR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sceptre Staked FLR (SFLR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SFLR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SFLR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSFLR tokenomikę, poznaj cenę tokena SFLRna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.