Tokenomika Savings crvUSD (SCRVUSD)

Odkryj kluczowe informacje o Savings crvUSD (SCRVUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Savings crvUSD (SCRVUSD)

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings.

As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

Oficjalna strona internetowa:
https://crvusd.curve.fi/

Tokenomika i analiza cenowa Savings crvUSD (SCRVUSD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Savings crvUSD (SCRVUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 48.85M
$ 48.85M
Całkowita podaż:
$ 45.75M
$ 45.75M
Podaż w obiegu:
$ 45.75M
$ 45.75M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 48.85M
$ 48.85M
Historyczne maksimum:
$ 1.2
$ 1.2
Historyczne minimum:
$ 0.894139
$ 0.894139
Aktualna cena:
$ 1.068
$ 1.068

Tokenomika Savings crvUSD (SCRVUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Savings crvUSD (SCRVUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SCRVUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCRVUSD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSCRVUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena SCRVUSDna żywo!

Prognoza ceny SCRVUSD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCRVUSD? Nasza strona z prognozami cen SCRVUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.