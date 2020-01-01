Poznaj tokenomikę SAVAGE (SAVG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAVG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SAVAGE (SAVG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAVG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o SAVAGE (SAVG) SAVAGE is the first carbon-neutral NFT platform made for filmmakers and photographers. By building on Polygon's proof of stake protocol, we are paving the way for how NFT marketplaces should operate going forward. Affordable minting, generous creator payouts, and multiple environmental initiatives mean that you can upload content with peace of mind. Innovative features like "Team NFTs" and Rights Managed Contracts that are built directly into the metadata give visual artists an array of new tools to sell their masterpieces. Whether your content is in 8K, 4K, HD, RAW, or JPEG, SAVAGE has you covered. We also support file sizes of up to 2GB, far exceeding that of other current NFT marketplaces. While being especially catered to videographers and photographers, the SAVAGE platform has been designed to evolve over time to incorporate additional forms of content and be a home to artists of all kinds. Oficjalna strona internetowa: https://savage.app/ Kup SAVG teraz! Tokenomika i analiza cenowa SAVAGE (SAVG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SAVAGE (SAVG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.78K $ 18.78K $ 18.78K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 479.56M $ 479.56M $ 479.56M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.16K $ 39.16K $ 39.16K Historyczne maksimum: $ 0.053969 $ 0.053969 $ 0.053969 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SAVAGE (SAVG) Tokenomika SAVAGE (SAVG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SAVAGE (SAVG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAVG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAVG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAVG tokenomikę, poznaj cenę tokena SAVGna żywo! Prognoza ceny SAVG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAVG? Nasza strona z prognozami cen SAVG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SAVG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.