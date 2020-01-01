Poznaj tokenomikę SaTT (SATT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SATT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SaTT (SATT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SATT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o SaTT (SATT) SaTT tokens will be used to govern advertising transactions between advertisers and publishers to make transactions faster, safer and less expensive. With our Smart Contract SaTT, an advertiser can easily create advertising campaigns whose conditions of participation and results will be stored on the Ethereum's blockchain. SaTT tokens will be used to govern advertising transactions between advertisers and publishers to make transactions faster, safer and less expensive. With our Smart Contract SaTT, an advertiser can easily create advertising campaigns whose conditions of participation and results will be stored on the Ethereum's blockchain. Oficjalna strona internetowa: http://www.satt-token.com/ Biała księga: https://www.atayen.us/satt/files/ico_satt_en.pdf Tokenomika i analiza cenowa SaTT (SATT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SaTT (SATT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 55.26K $ 55.26K $ 55.26K Całkowita podaż: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Podaż w obiegu: $ 4.25B $ 4.25B $ 4.25B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 260.08K $ 260.08K $ 260.08K Historyczne maksimum: $ 0.00455341 $ 0.00455341 $ 0.00455341 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika SaTT (SATT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SaTT (SATT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SATT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SATT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.