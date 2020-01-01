Poznaj tokenomikę Satoshi Nakamoto (SATOSHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SATOSHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Satoshi Nakamoto (SATOSHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SATOSHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Satoshi Nakamoto (SATOSHI) / Tokenomika / Tokenomika Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Odkryj kluczowe informacje o Satoshi Nakamoto (SATOSHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Satoshi Nakamoto (SATOSHI) This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto. This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto. Oficjalna strona internetowa: https://www.satoshitoken.org/ Biała księga: https://medium.com/@satoshinakamoto_ethereum/the-satoshi-evolution-f6363e2a0754 Kup SATOSHI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Satoshi Nakamoto (SATOSHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Całkowita podaż: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Podaż w obiegu: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Historyczne maksimum: $ 3.94 $ 3.94 $ 3.94 Historyczne minimum: $ 0.181683 $ 0.181683 $ 0.181683 Aktualna cena: $ 0.891933 $ 0.891933 $ 0.891933 Dowiedz się więcej o cenie Satoshi Nakamoto (SATOSHI) Tokenomika Satoshi Nakamoto (SATOSHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Satoshi Nakamoto (SATOSHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SATOSHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SATOSHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSATOSHI tokenomikę, poznaj cenę tokena SATOSHIna żywo! Prognoza ceny SATOSHI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SATOSHI? Nasza strona z prognozami cen SATOSHI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SATOSHI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.