Co to jest Satoshi Airline (JET)

Users earn SAT tokens through the Satoshi Reward App’s Travel-to-Earn mining reward system. The system rewards Airplane NFT owners with SAT tokens when they reach their travel destination and have used the Satoshi Airline app. It is important to note that the SAT token amount users can receive will vary depending on their Airplane NFT Card level. Higher-level cards will give more SAT tokens while lower ones will have inferior rewards. SAT Token: Governance Token SAT tokens are used as the governance token in the ecosystem. Users can utilize SAT tokens to participate in governance. These include deciding staking reward rates, possible voting features in the future, and more. *Users who have staked their tokens longer will acquire a higher SAT voting power.

Zasoby dla Satoshi Airline (JET) Biała księga Oficjalna strona internetowa

Tokenomika Satoshi Airline (JET)

Zrozumienie tokenomiki Satoshi Airline (JET) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JETjuż teraz!