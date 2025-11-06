Informacje o cenie Sato The Dog (SATO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +4.46% Zmiana ceny (1D) +6.70% Zmiana ceny (7D) -9.86% Zmiana ceny (7D) -9.86%

Aktualna cena Sato The Dog (SATO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SATO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SATO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SATO zmieniły się o +4.46% w ciągu ostatniej godziny, o +6.70% w ciągu 24 godzin i o -9.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sato The Dog (SATO)

Kapitalizacja rynkowa $ 327.23K$ 327.23K $ 327.23K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 327.23K$ 327.23K $ 327.23K Podaż w obiegu 420.69B 420.69B 420.69B Całkowita podaż 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

