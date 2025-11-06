GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Sato The Dog to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SATO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SATO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Sato The Dog to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SATO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SATO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SATO

Informacje o cenie SATO

Czym jest SATO

Oficjalna strona internetowa SATO

Tokenomika SATO

Prognoza cen SATO

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Sato The Dog

Cena Sato The Dog (SATO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SATO do USD:

--
----
+6.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Sato The Dog (SATO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:40:38 (UTC+8)

Informacje o cenie Sato The Dog (SATO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+4.46%

+6.70%

-9.86%

-9.86%

Aktualna cena Sato The Dog (SATO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SATO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SATO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SATO zmieniły się o +4.46% w ciągu ostatniej godziny, o +6.70% w ciągu 24 godzin i o -9.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sato The Dog (SATO)

$ 327.23K
$ 327.23K$ 327.23K

--
----

$ 327.23K
$ 327.23K$ 327.23K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Sato The Dog wynosi $ 327.23K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SATO w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 327.23K.

Historia ceny Sato The Dog (SATO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Sato The Dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Sato The Dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Sato The Dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Sato The Dog do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.70%
30 Dni$ 0-16.34%
60 dni$ 0+26.58%
90 dni$ 0--

Co to jest Sato The Dog (SATO)

SATO is a fully community-led meme token built on the Base network. After the original team abandoned the project without communication or development, dedicated holders stepped in to take control and revive it. Under new community leadership, SATO is focused on transparency, sustainable growth, and rebuilding trust. With a strong brand, an active base of supporters, and a mission rooted in decentralization, SATO is positioning itself as a standout meme coin in the evolving on-chain ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Sato The Dog (SATO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Sato The Dog (w USD)

Jaka będzie wartość Sato The Dog (SATO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Sato The Dog (SATO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Sato The Dog.

Sprawdź teraz prognozę ceny Sato The Dog!

SATO na lokalne waluty

Tokenomika Sato The Dog (SATO)

Zrozumienie tokenomiki Sato The Dog (SATO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SATOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Sato The Dog (SATO)

Jaka jest dziś wartość Sato The Dog (SATO)?
Aktualna cena SATO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SATO do USD?
Aktualna cena SATO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Sato The Dog?
Kapitalizacja rynkowa dla SATO wynosi $ 327.23K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SATO w obiegu?
W obiegu SATO znajduje się 420.69B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SATO?
SATO osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SATO?
SATO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SATO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SATO wynosi -- USD.
Czy w tym roku SATO pójdzie wyżej?
SATO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SATO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:40:38 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Sato The Dog (SATO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,758.34
$103,758.34$103,758.34

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,437.26
$3,437.26$3,437.26

+1.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.74
$161.74$161.74

+0.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.89
$1,477.89$1,477.89

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,758.34
$103,758.34$103,758.34

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,437.26
$3,437.26$3,437.26

+1.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3464
$2.3464$2.3464

+3.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.74
$161.74$161.74

+0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1428
$1.1428$1.1428

+5.30%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03555
$0.03555$0.03555

+42.20%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00361
$0.00361$0.00361

-51.86%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2367
$0.2367$0.2367

+373.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000008390
$0.000008390$0.000008390

+344.38%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000613
$0.0000000613$0.0000000613

+305.96%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5404
$1.5404$1.5404

+89.89%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01801
$0.01801$0.01801

+44.08%