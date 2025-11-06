Informacje o cenie Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.03004916 $ 0.03004916 $ 0.03004916 Minimum 24h $ 0.03138368 $ 0.03138368 $ 0.03138368 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.03004916$ 0.03004916 $ 0.03004916 Maksimum 24h $ 0.03138368$ 0.03138368 $ 0.03138368 Historyczne maksimum $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Najniższa cena $ 0.0148642$ 0.0148642 $ 0.0148642 Zmiana ceny (1H) +0.19% Zmiana ceny (1D) +2.33% Zmiana ceny (7D) -1.39% Zmiana ceny (7D) -1.39%

Aktualna cena Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) wynosi $0.03092301. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPFC wahał się między $ 0.03004916 a $ 0.03138368, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPFC w historii to $ 2.33, a najniższy to $ 0.0148642.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPFC zmieniły się o +0.19% w ciągu ostatniej godziny, o +2.33% w ciągu 24 godzin i o -1.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Kapitalizacja rynkowa $ 148.64K$ 148.64K $ 148.64K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 620.81K$ 620.81K $ 620.81K Podaż w obiegu 4.79M 4.79M 4.79M Całkowita podaż 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Sao Paulo FC Fan Token wynosi $ 148.64K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPFC w obiegu wynosi 4.79M, przy całkowitej podaży 20000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 620.81K.