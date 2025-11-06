GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Sao Paulo FC Fan Token to 0.03092301 USD. Śledź aktualizacje cen SPFC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPFC łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Sao Paulo FC Fan Token to 0.03092301 USD. Śledź aktualizacje cen SPFC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPFC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SPFC

Informacje o cenie SPFC

Czym jest SPFC

Oficjalna strona internetowa SPFC

Tokenomika SPFC

Prognoza cen SPFC

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Sao Paulo FC Fan Token

Cena Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SPFC do USD:

$0.03092291
$0.03092291$0.03092291
+2.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:24:03 (UTC+8)

Informacje o cenie Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03004916
$ 0.03004916$ 0.03004916
Minimum 24h
$ 0.03138368
$ 0.03138368$ 0.03138368
Maksimum 24h

$ 0.03004916
$ 0.03004916$ 0.03004916

$ 0.03138368
$ 0.03138368$ 0.03138368

$ 2.33
$ 2.33$ 2.33

$ 0.0148642
$ 0.0148642$ 0.0148642

+0.19%

+2.33%

-1.39%

-1.39%

Aktualna cena Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) wynosi $0.03092301. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPFC wahał się między $ 0.03004916 a $ 0.03138368, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPFC w historii to $ 2.33, a najniższy to $ 0.0148642.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPFC zmieniły się o +0.19% w ciągu ostatniej godziny, o +2.33% w ciągu 24 godzin i o -1.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

$ 148.64K
$ 148.64K$ 148.64K

--
----

$ 620.81K
$ 620.81K$ 620.81K

4.79M
4.79M 4.79M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Sao Paulo FC Fan Token wynosi $ 148.64K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPFC w obiegu wynosi 4.79M, przy całkowitej podaży 20000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 620.81K.

Historia ceny Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Sao Paulo FC Fan Token do USD wyniosła $ +0.00070554.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Sao Paulo FC Fan Token do USD wyniosła $ -0.0038387082.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Sao Paulo FC Fan Token do USD wyniosła $ -0.0017041114.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Sao Paulo FC Fan Token do USD wyniosła $ +0.000189501400817064.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00070554+2.33%
30 Dni$ -0.0038387082-12.41%
60 dni$ -0.0017041114-5.51%
90 dni$ +0.000189501400817064+0.62%

Co to jest Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Sao Paulo FC Fan Token (w USD)

Jaka będzie wartość Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Sao Paulo FC Fan Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Sao Paulo FC Fan Token!

SPFC na lokalne waluty

Tokenomika Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Zrozumienie tokenomiki Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPFCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Jaka jest dziś wartość Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)?
Aktualna cena SPFC w USD wynosi 0.03092301USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPFC do USD?
Aktualna cena SPFC w USD wynosi $ 0.03092301. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Sao Paulo FC Fan Token?
Kapitalizacja rynkowa dla SPFC wynosi $ 148.64K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPFC w obiegu?
W obiegu SPFC znajduje się 4.79M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPFC?
SPFC osiąga ATH w wysokości 2.33 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPFC?
SPFC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0148642 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPFC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPFC wynosi -- USD.
Czy w tym roku SPFC pójdzie wyżej?
SPFC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPFC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:24:03 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,319.34
$103,319.34$103,319.34

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.81
$3,388.81$3,388.81

-0.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.14
$159.14$159.14

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.70
$1,477.70$1,477.70

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,319.34
$103,319.34$103,319.34

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.81
$3,388.81$3,388.81

-0.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3266
$2.3266$2.3266

+2.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.14
$159.14$159.14

-0.85%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0780
$1.0780$1.0780

-0.66%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.019999
$0.019999$0.019999

+1,899.90%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000952
$0.0000000952$0.0000000952

+530.46%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2174
$0.2174$0.2174

+334.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006132
$0.000006132$0.000006132

+224.78%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24948
$0.24948$0.24948

+96.79%