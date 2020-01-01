Poznaj tokenomikę Sandwich Cat (SACA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SACA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sandwich Cat (SACA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SACA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Sandwich Cat (SACA) Sandwich Cat is a memecoin inspired by a Reddit post showcasing a cat that stole and ate a sandwich. A vibrant community has formed around the token and the cat's antics. The token was created purely for fun and to celebrate the cat's successful mission to seize the sandwich. Sandwich Cat is a memecoin inspired by a Reddit post showcasing a cat that stole and ate a sandwich. A vibrant community has formed around the token and the cat's antics. The token was created purely for fun and to celebrate the cat's successful mission to seize the sandwich. Oficjalna strona internetowa: https://www.sacaonbase.com/ Kup SACA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Sandwich Cat (SACA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sandwich Cat (SACA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 68.60K $ 68.60K $ 68.60K Całkowita podaż: $ 968.31M $ 968.31M $ 968.31M Podaż w obiegu: $ 968.31M $ 968.31M $ 968.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 68.60K $ 68.60K $ 68.60K Historyczne maksimum: $ 0.00180166 $ 0.00180166 $ 0.00180166 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Sandwich Cat (SACA) Tokenomika Sandwich Cat (SACA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sandwich Cat (SACA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SACA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SACA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSACA tokenomikę, poznaj cenę tokena SACAna żywo! Prognoza ceny SACA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SACA? Nasza strona z prognozami cen SACA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SACA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.