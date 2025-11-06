Informacje o cenie Samson the Goldendoodle (SAMSON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -16.88% Zmiana ceny (7D) -16.88%

Aktualna cena Samson the Goldendoodle (SAMSON) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SAMSON wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SAMSON w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SAMSON zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -16.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Samson the Goldendoodle (SAMSON)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.13K$ 8.13K $ 8.13K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.13K$ 8.13K $ 8.13K Podaż w obiegu 420.00T 420.00T 420.00T Całkowita podaż 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Samson the Goldendoodle wynosi $ 8.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SAMSON w obiegu wynosi 420.00T, przy całkowitej podaży 420000000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.13K.