Giełda MEXC / Cena krypto / Salt Bae For The People (SBAE) / Tokenomika / Tokenomika Salt Bae For The People (SBAE) Odkryj kluczowe informacje o Salt Bae For The People (SBAE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Salt Bae For The People (SBAE) Oficjalna strona internetowa: https://saltbae.ai/ Biała księga: https://saltbaeforthepeople.tiiny.site/ Tokenomika i analiza cenowa Salt Bae For The People (SBAE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Salt Bae For The People (SBAE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 93.29K $ 93.29K $ 93.29K Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 93.29K $ 93.29K $ 93.29K Historyczne maksimum: $ 0.00364842 $ 0.00364842 $ 0.00364842 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika Salt Bae For The People (SBAE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Salt Bae For The People (SBAE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SBAE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SBAE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.