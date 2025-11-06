Informacje o cenie Sakai Vault (SAKAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.03114513 $ 0.03114513 $ 0.03114513 Minimum 24h $ 0.03155066 $ 0.03155066 $ 0.03155066 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.03114513$ 0.03114513 $ 0.03114513 Maksimum 24h $ 0.03155066$ 0.03155066 $ 0.03155066 Historyczne maksimum $ 12.21$ 12.21 $ 12.21 Najniższa cena $ 0.02819608$ 0.02819608 $ 0.02819608 Zmiana ceny (1H) +0.35% Zmiana ceny (1D) -0.77% Zmiana ceny (7D) -1.74% Zmiana ceny (7D) -1.74%

Aktualna cena Sakai Vault (SAKAI) wynosi $0.03130417. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SAKAI wahał się między $ 0.03114513 a $ 0.03155066, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SAKAI w historii to $ 12.21, a najniższy to $ 0.02819608.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SAKAI zmieniły się o +0.35% w ciągu ostatniej godziny, o -0.77% w ciągu 24 godzin i o -1.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sakai Vault (SAKAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 112.50K$ 112.50K $ 112.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 250.43K$ 250.43K $ 250.43K Podaż w obiegu 3.59M 3.59M 3.59M Całkowita podaż 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Sakai Vault wynosi $ 112.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SAKAI w obiegu wynosi 3.59M, przy całkowitej podaży 8000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 250.43K.