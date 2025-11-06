GiełdaDEX+
Aktualna cena Sakai Vault to 0.03130417 USD. Śledź aktualizacje cen SAKAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SAKAI łatwo w MEXC już teraz.

Logo Sakai Vault

Cena Sakai Vault (SAKAI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SAKAI do USD:

$0.03130417
$0.03130417$0.03130417
-0.70%1D
mexc
USD
Sakai Vault (SAKAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:23:47 (UTC+8)

Informacje o cenie Sakai Vault (SAKAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03114513
$ 0.03114513$ 0.03114513
Minimum 24h
$ 0.03155066
$ 0.03155066$ 0.03155066
Maksimum 24h

$ 0.03114513
$ 0.03114513$ 0.03114513

$ 0.03155066
$ 0.03155066$ 0.03155066

$ 12.21
$ 12.21$ 12.21

$ 0.02819608
$ 0.02819608$ 0.02819608

+0.35%

-0.77%

-1.74%

-1.74%

Aktualna cena Sakai Vault (SAKAI) wynosi $0.03130417. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SAKAI wahał się między $ 0.03114513 a $ 0.03155066, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SAKAI w historii to $ 12.21, a najniższy to $ 0.02819608.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SAKAI zmieniły się o +0.35% w ciągu ostatniej godziny, o -0.77% w ciągu 24 godzin i o -1.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sakai Vault (SAKAI)

$ 112.50K
$ 112.50K$ 112.50K

--
----

$ 250.43K
$ 250.43K$ 250.43K

3.59M
3.59M 3.59M

8,000,000.0
8,000,000.0 8,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Sakai Vault wynosi $ 112.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SAKAI w obiegu wynosi 3.59M, przy całkowitej podaży 8000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 250.43K.

Historia ceny Sakai Vault (SAKAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Sakai Vault do USD wyniosła $ -0.00024307249697962.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Sakai Vault do USD wyniosła $ -0.0007798213.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Sakai Vault do USD wyniosła $ +0.0003047022.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Sakai Vault do USD wyniosła $ -0.00113127008530774.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00024307249697962-0.77%
30 Dni$ -0.0007798213-2.49%
60 dni$ +0.0003047022+0.97%
90 dni$ -0.00113127008530774-3.48%

Co to jest Sakai Vault (SAKAI)

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience.

With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Sakai Vault (SAKAI)

Prognoza ceny Sakai Vault (w USD)

Jaka będzie wartość Sakai Vault (SAKAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Sakai Vault (SAKAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Sakai Vault.

Sprawdź teraz prognozę ceny Sakai Vault!

SAKAI na lokalne waluty

Tokenomika Sakai Vault (SAKAI)

Zrozumienie tokenomiki Sakai Vault (SAKAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SAKAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Sakai Vault (SAKAI)

Jaka jest dziś wartość Sakai Vault (SAKAI)?
Aktualna cena SAKAI w USD wynosi 0.03130417USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SAKAI do USD?
Aktualna cena SAKAI w USD wynosi $ 0.03130417. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Sakai Vault?
Kapitalizacja rynkowa dla SAKAI wynosi $ 112.50K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SAKAI w obiegu?
W obiegu SAKAI znajduje się 3.59M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SAKAI?
SAKAI osiąga ATH w wysokości 12.21 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SAKAI?
SAKAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02819608 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SAKAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SAKAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku SAKAI pójdzie wyżej?
SAKAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SAKAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:23:47 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Sakai Vault (SAKAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

