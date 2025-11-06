GiełdaDEX+
Aktualna cena Sailana Inu to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SAILANA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SAILANA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SAILANA

Informacje o cenie SAILANA

Czym jest SAILANA

Oficjalna strona internetowa SAILANA

Tokenomika SAILANA

Prognoza cen SAILANA

Logo Sailana Inu

Cena Sailana Inu (SAILANA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SAILANA do USD:

$0.00012567
+18.30%1D
mexc
USD
Sailana Inu (SAILANA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:23:39 (UTC+8)

Informacje o cenie Sailana Inu (SAILANA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00160813
$ 0
-0.11%

+18.33%

-15.07%

-15.07%

Aktualna cena Sailana Inu (SAILANA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SAILANA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SAILANA w historii to $ 0.00160813, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SAILANA zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +18.33% w ciągu 24 godzin i o -15.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sailana Inu (SAILANA)

$ 125.67K
--
$ 125.67K
999.98M
999,982,048.1617041
Obecna kapitalizacja rynkowa Sailana Inu wynosi $ 125.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SAILANA w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999982048.1617041. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 125.67K.

Historia ceny Sailana Inu (SAILANA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Sailana Inu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Sailana Inu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Sailana Inu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Sailana Inu do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+18.33%
30 Dni$ 0-35.60%
60 dni$ 0-50.79%
90 dni$ 0--

Co to jest Sailana Inu (SAILANA)

Sailana Inu, the sister of legendary Saitama Inu, is bringing back the Wolfpack and OG community vibes that previously sent Saitama to a $7 billion marketcap in 2021. The power of community mixed with great leadership is what will take this project to great heights. Join the movement, join the pack, become apart of the Sailana Army . Together, we will create something that will go down in history, and something that will be talked about years from now.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Sailana Inu (SAILANA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Sailana Inu (w USD)

Jaka będzie wartość Sailana Inu (SAILANA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Sailana Inu (SAILANA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Sailana Inu.

Sprawdź teraz prognozę ceny Sailana Inu!

SAILANA na lokalne waluty

Tokenomika Sailana Inu (SAILANA)

Zrozumienie tokenomiki Sailana Inu (SAILANA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SAILANAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Sailana Inu (SAILANA)

Jaka jest dziś wartość Sailana Inu (SAILANA)?
Aktualna cena SAILANA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SAILANA do USD?
Aktualna cena SAILANA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Sailana Inu?
Kapitalizacja rynkowa dla SAILANA wynosi $ 125.67K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SAILANA w obiegu?
W obiegu SAILANA znajduje się 999.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SAILANA?
SAILANA osiąga ATH w wysokości 0.00160813 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SAILANA?
SAILANA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SAILANA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SAILANA wynosi -- USD.
Czy w tym roku SAILANA pójdzie wyżej?
SAILANA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SAILANA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:23:39 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Sailana Inu (SAILANA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

