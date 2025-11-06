Informacje o cenie Sailana Inu (SAILANA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00160813$ 0.00160813 $ 0.00160813 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) +18.33% Zmiana ceny (7D) -15.07% Zmiana ceny (7D) -15.07%

Aktualna cena Sailana Inu (SAILANA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SAILANA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SAILANA w historii to $ 0.00160813, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SAILANA zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +18.33% w ciągu 24 godzin i o -15.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sailana Inu (SAILANA)

Kapitalizacja rynkowa $ 125.67K$ 125.67K $ 125.67K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 125.67K$ 125.67K $ 125.67K Podaż w obiegu 999.98M 999.98M 999.98M Całkowita podaż 999,982,048.1617041 999,982,048.1617041 999,982,048.1617041

Obecna kapitalizacja rynkowa Sailana Inu wynosi $ 125.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SAILANA w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999982048.1617041. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 125.67K.