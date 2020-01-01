Poznaj tokenomikę SafCoin (SAF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SafCoin (SAF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SafCoin (SAF) / Tokenomika / Tokenomika SafCoin (SAF) Odkryj kluczowe informacje o SafCoin (SAF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SafCoin (SAF) SafCoin price today is $0.719980 with a 24-hour trading volume of $2,582. SAF price is up 52.1% in the last 24 hours. It has a circulating supply of 0 SAF coins and a max supply of ?. If you are looking to buy or sell SafCoin, P2PB2B is currently the most active exchange. Oficjalna strona internetowa: https://www.safcoin.africa/ Tokenomika i analiza cenowa SafCoin (SAF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SafCoin (SAF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.66K Całkowita podaż: $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 9.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.99K Historyczne maksimum: $ 3.03 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00169943 Dowiedz się więcej o cenie SafCoin (SAF) Tokenomika SafCoin (SAF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SafCoin (SAF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.