Giełda MEXC / Cena krypto / SADANT (SADANT) / Tokenomika / Tokenomika SADANT (SADANT) Odkryj kluczowe informacje o SADANT (SADANT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SADANT (SADANT) Meet Sad Ant, the most hardworking ant on the blockchain, ready to turn her frown upside down!- With $SADANT, every purchase helps her rebuild her anthill of joy—and maybe yours too. Let's create some buzz and make Sad Ant happy again! Helping Sad Ant is as easy as building an anthill, one grain at a time!-- Whether you're a seasoned crypto collector or just starting your journey, here's how you can grab $SADANT and bring joy back to our tiny hero Sad Ant's path to happiness is simple, yet heartfelt.-- With every step, there's just one goal: turn those tears into triumphs! Follow this four-step roadmap, where crying isn't just allowed—it's encouraged. Ready to cry, laugh, and buy $SADANT? Let's march forward! Oficjalna strona internetowa: https://www.sadant.xyz/ Kup SADANT teraz! Tokenomika i analiza cenowa SADANT (SADANT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SADANT (SADANT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.13K $ 7.13K $ 7.13K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.13K $ 7.13K $ 7.13K Historyczne maksimum: $ 0.00501591 $ 0.00501591 $ 0.00501591 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SADANT (SADANT) Tokenomika SADANT (SADANT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SADANT (SADANT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SADANT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SADANT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSADANT tokenomikę, poznaj cenę tokena SADANTna żywo! Prognoza ceny SADANT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SADANT? Nasza strona z prognozami cen SADANT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SADANT już teraz!