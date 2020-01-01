Poznaj tokenomikę Saad Boi (SAAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Saad Boi (SAAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Saad Boi (SAAD) SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement. Oficjalna strona internetowa: https://www.saadboisol.com/ Tokenomika i analiza cenowa Saad Boi (SAAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Saad Boi (SAAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 203.07K Całkowita podaż: $ 999.92M Podaż w obiegu: $ 857.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 236.71K Historyczne maksimum: $ 0.00503728 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00023817 Tokenomika Saad Boi (SAAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Saad Boi (SAAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.