Poznaj tokenomikę RYI Unity (RYIU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RYIU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę RYI Unity (RYIU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RYIU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / RYI Unity (RYIU) / Tokenomika / Tokenomika RYI Unity (RYIU) Odkryj kluczowe informacje o RYI Unity (RYIU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o RYI Unity (RYIU) RYIU Token is the native digital currency for RYI Unity with premiere token features designed to enhance users experience RYIU Token is the native digital currency for RYI Unity with premiere token features designed to enhance users experience Oficjalna strona internetowa: https://www.ryi-unity.com/ Biała księga: https://ryi-unity.gitbook.io/ryi-unity-gitbook/ Kup RYIU teraz! Tokenomika i analiza cenowa RYI Unity (RYIU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RYI Unity (RYIU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 159.97K $ 159.97K $ 159.97K Całkowita podaż: $ 19.57M $ 19.57M $ 19.57M Podaż w obiegu: $ 15.14M $ 15.14M $ 15.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 206.77K $ 206.77K $ 206.77K Historyczne maksimum: $ 0.283518 $ 0.283518 $ 0.283518 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.01056618 $ 0.01056618 $ 0.01056618 Dowiedz się więcej o cenie RYI Unity (RYIU) Tokenomika RYI Unity (RYIU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RYI Unity (RYIU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RYIU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RYIU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRYIU tokenomikę, poznaj cenę tokena RYIUna żywo! Prognoza ceny RYIU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RYIU? Nasza strona z prognozami cen RYIU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RYIU już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.