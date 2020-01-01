Tokenomika Rush (RUSH)
Rush Games is a blockchain-based gaming platform that combines elements of traditional gaming with DeFi. Emphasizing on-chain transparency, high security, and fairness, Rush Games is building an ecosystem where players can actively participate in governance and gain economic benefits fairly and sustainably. With a focus on continuous innovation and community engagement, the platform aims to become a leader in the Web3 gaming industry.
Tokenomika Rush (RUSH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Rush (RUSH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów RUSH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów RUSH.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszRUSH tokenomikę, poznaj cenę tokena RUSHna żywo!
