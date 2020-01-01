Poznaj tokenomikę Rush (RUSH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RUSH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rush (RUSH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RUSH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Rush (RUSH) / Tokenomika / Tokenomika Rush (RUSH) Odkryj kluczowe informacje o Rush (RUSH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Rush (RUSH) Rush Games is a blockchain-based gaming platform that combines elements of traditional gaming with DeFi. Emphasizing on-chain transparency, high security, and fairness, Rush Games is building an ecosystem where players can actively participate in governance and gain economic benefits fairly and sustainably. With a focus on continuous innovation and community engagement, the platform aims to become a leader in the Web3 gaming industry. Rush Games is a blockchain-based gaming platform that combines elements of traditional gaming with DeFi. Emphasizing on-chain transparency, high security, and fairness, Rush Games is building an ecosystem where players can actively participate in governance and gain economic benefits fairly and sustainably. With a focus on continuous innovation and community engagement, the platform aims to become a leader in the Web3 gaming industry. Oficjalna strona internetowa: https://www.rushgames.io/ Biała księga: https://rushgames.gitbook.io/docs Kup RUSH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Rush (RUSH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rush (RUSH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 385.03K $ 385.03K $ 385.03K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 60.28M $ 60.28M $ 60.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 638.70K $ 638.70K $ 638.70K Historyczne maksimum: $ 0.00852332 $ 0.00852332 $ 0.00852332 Historyczne minimum: $ 0.0060395 $ 0.0060395 $ 0.0060395 Aktualna cena: $ 0.00638704 $ 0.00638704 $ 0.00638704 Dowiedz się więcej o cenie Rush (RUSH) Tokenomika Rush (RUSH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rush (RUSH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RUSH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RUSH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRUSH tokenomikę, poznaj cenę tokena RUSHna żywo! Prognoza ceny RUSH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RUSH? Nasza strona z prognozami cen RUSH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RUSH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.