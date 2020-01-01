Poznaj tokenomikę Running Barn Owl (EHHH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EHHH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Running Barn Owl (EHHH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EHHH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Running Barn Owl (EHHH) "Ehhh Ehhh" is a Japanese onomatopoeic chant often used to express rhythmic effort when carrying something heavy, running, or working hard. It has a slightly playful and energetic tone, similar to 'heave-ho' in English, but can also be used in a more lighthearted or comical way. When a photograph of this Running Barn Owl was captured, it embodied this vibe perfectly. The meme got viral all over the internet, prompting the launching of this meme coin. Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/FS4xcBxLJbrrdXE1R6zHvKw8no4zrQn2rRFuczvepump Tokenomika i analiza cenowa Running Barn Owl (EHHH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Running Barn Owl (EHHH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.25K Całkowita podaż: $ 998.76M Podaż w obiegu: $ 998.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.25K Historyczne maksimum: $ 0.00247154 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Running Barn Owl (EHHH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Running Barn Owl (EHHH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EHHH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EHHH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.