Informacje o cenie Rugflip (RFLIP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00027074$ 0.00027074 $ 0.00027074 Najniższa cena $ 0.00000608$ 0.00000608 $ 0.00000608 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -20.42% Zmiana ceny (7D) -20.42%

Aktualna cena Rugflip (RFLIP) wynosi $0.00000627. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RFLIP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RFLIP w historii to $ 0.00027074, a najniższy to $ 0.00000608.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RFLIP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -20.42% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rugflip (RFLIP)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Podaż w obiegu 989.95M 989.95M 989.95M Całkowita podaż 989,951,741.584633 989,951,741.584633 989,951,741.584633

Obecna kapitalizacja rynkowa Rugflip wynosi $ 6.21K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RFLIP w obiegu wynosi 989.95M, przy całkowitej podaży 989951741.584633. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.21K.