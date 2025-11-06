GiełdaDEX+
Aktualna cena Rugflip to 0.00000627 USD. Śledź aktualizacje cen RFLIP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RFLIP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RFLIP

Informacje o cenie RFLIP

Czym jest RFLIP

Oficjalna strona internetowa RFLIP

Tokenomika RFLIP

Prognoza cen RFLIP

Cena Rugflip (RFLIP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RFLIP do USD:

--
----
0.00%1D
Rugflip (RFLIP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:22:37 (UTC+8)

Informacje o cenie Rugflip (RFLIP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00027074
$ 0.00027074$ 0.00027074

$ 0.00000608
$ 0.00000608$ 0.00000608

--

--

-20.42%

-20.42%

Aktualna cena Rugflip (RFLIP) wynosi $0.00000627. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RFLIP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RFLIP w historii to $ 0.00027074, a najniższy to $ 0.00000608.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RFLIP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -20.42% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rugflip (RFLIP)

$ 6.21K
$ 6.21K$ 6.21K

--
----

$ 6.21K
$ 6.21K$ 6.21K

989.95M
989.95M 989.95M

989,951,741.584633
989,951,741.584633 989,951,741.584633

Obecna kapitalizacja rynkowa Rugflip wynosi $ 6.21K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RFLIP w obiegu wynosi 989.95M, przy całkowitej podaży 989951741.584633. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.21K.

Historia ceny Rugflip (RFLIP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Rugflip do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Rugflip do USD wyniosła $ -0.0000059091.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Rugflip do USD wyniosła $ -0.0000059067.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Rugflip do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000059091-94.24%
60 dni$ -0.0000059067-94.20%
90 dni$ 0--

Co to jest Rugflip (RFLIP)

Rugflip is a community-driven crypto initiative designed to take on one of the biggest problems in the space: scams and rugpulls. With over $11.3 billion lost to these schemes, our mission is to “flip” that total market cap and return value back to the people who deserve it. The project combines fun and meme energy with serious utility through staking rewards in Solify100 ($S100) and our groundbreaking NFT Rug Insurance program. Together, these features build a safer and more rewarding ecosystem for crypto users.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Rugflip (RFLIP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Rugflip (w USD)

Jaka będzie wartość Rugflip (RFLIP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Rugflip (RFLIP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Rugflip.

Sprawdź teraz prognozę ceny Rugflip!

RFLIP na lokalne waluty

Tokenomika Rugflip (RFLIP)

Zrozumienie tokenomiki Rugflip (RFLIP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RFLIPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Rugflip (RFLIP)

Jaka jest dziś wartość Rugflip (RFLIP)?
Aktualna cena RFLIP w USD wynosi 0.00000627USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RFLIP do USD?
Aktualna cena RFLIP w USD wynosi $ 0.00000627. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Rugflip?
Kapitalizacja rynkowa dla RFLIP wynosi $ 6.21K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RFLIP w obiegu?
W obiegu RFLIP znajduje się 989.95M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RFLIP?
RFLIP osiąga ATH w wysokości 0.00027074 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RFLIP?
RFLIP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000608 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RFLIP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RFLIP wynosi -- USD.
Czy w tym roku RFLIP pójdzie wyżej?
RFLIP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RFLIP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:22:37 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

