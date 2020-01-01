Poznaj tokenomikę Rubber Ducky Cult ($DUCKY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $DUCKY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rubber Ducky Cult ($DUCKY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $DUCKY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Rubber Ducky Cult ($DUCKY) / Tokenomika / Tokenomika Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Odkryj kluczowe informacje o Rubber Ducky Cult ($DUCKY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Rubber Ducky Cult ($DUCKY) $DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community. We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens. Oficjalna strona internetowa: https://www.rubberduckycult.io/ Kup $DUCKY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rubber Ducky Cult ($DUCKY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.43K $ 1.43K $ 1.43K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.43K $ 1.43K $ 1.43K Historyczne maksimum: $ 0.00242751 $ 0.00242751 $ 0.00242751 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Tokenomika Rubber Ducky Cult ($DUCKY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rubber Ducky Cult ($DUCKY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $DUCKY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $DUCKY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$DUCKY tokenomikę, poznaj cenę tokena $DUCKYna żywo! Prognoza ceny $DUCKY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $DUCKY? Nasza strona z prognozami cen $DUCKY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $DUCKY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.