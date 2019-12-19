Tokenomika Rough Love Potion (RLP)

Tokenomika Rough Love Potion (RLP)

Odkryj kluczowe informacje o Rough Love Potion (RLP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Rough Love Potion (RLP)

Rough Love Potion ($RLP) is the first Smooth Love Potion ($SLP) derivative and memecoin from the Axie Infinity ecosystem.

Small Love Potion ($SLP) breeding mechanics/mint, December 19th, 2019. $SLP name change to “Smooth Love Potion” and migration to Ronin Network, April 21st, 2021. Rough Love Potion ($RLP) mint on Ethereum, May 5th, 2021. $RLP migration to Ronin Network, January 21st, 2025.

20% of the $RLP supply was sent to the Axie Infinity Community Treasury.

*Rough Love Potion ($RLP) is a memecoin and has no official affiliation with Smooth Love Potion ($SLP), Axie Infinity or Sky Mavis.

Oficjalna strona internetowa:
https://tama.meme/token/0x1467c159680db9255cc07fea22e1718fee896aae

Tokenomika i analiza cenowa Rough Love Potion (RLP)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rough Love Potion (RLP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 13.24K
$ 13.24K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 13.24K
$ 13.24K
Historyczne maksimum:
$ 0
$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Rough Love Potion (RLP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Rough Love Potion (RLP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów RLP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów RLP.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszRLP tokenomikę, poznaj cenę tokena RLPna żywo!

Prognoza ceny RLP

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RLP? Nasza strona z prognozami cen RLP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.