Informacje o cenie ROOKIE CARD (ROOKIE) (USD)

Aktualna cena ROOKIE CARD (ROOKIE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROOKIE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROOKIE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROOKIE zmieniły się o -0.89% w ciągu ostatniej godziny, o -8.15% w ciągu 24 godzin i o -29.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ROOKIE CARD (ROOKIE)

Kapitalizacja rynkowa $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Podaż w obiegu 999.93M 999.93M 999.93M Całkowita podaż 999,925,992.787776 999,925,992.787776 999,925,992.787776

Obecna kapitalizacja rynkowa ROOKIE CARD wynosi $ 14.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROOKIE w obiegu wynosi 999.93M, przy całkowitej podaży 999925992.787776. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.76K.