Aktualna cena ROOKIE CARD to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ROOKIE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ROOKIE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ROOKIE

Informacje o cenie ROOKIE

Czym jest ROOKIE

Oficjalna strona internetowa ROOKIE

Tokenomika ROOKIE

Prognoza cen ROOKIE

Logo ROOKIE CARD

Cena ROOKIE CARD (ROOKIE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ROOKIE do USD:

--
----
-8.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
ROOKIE CARD (ROOKIE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:21:58 (UTC+8)

Informacje o cenie ROOKIE CARD (ROOKIE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.89%

-8.15%

-29.17%

-29.17%

Aktualna cena ROOKIE CARD (ROOKIE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROOKIE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROOKIE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROOKIE zmieniły się o -0.89% w ciągu ostatniej godziny, o -8.15% w ciągu 24 godzin i o -29.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ROOKIE CARD (ROOKIE)

$ 14.76K
$ 14.76K$ 14.76K

--
----

$ 14.76K
$ 14.76K$ 14.76K

999.93M
999.93M 999.93M

999,925,992.787776
999,925,992.787776 999,925,992.787776

Obecna kapitalizacja rynkowa ROOKIE CARD wynosi $ 14.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROOKIE w obiegu wynosi 999.93M, przy całkowitej podaży 999925992.787776. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.76K.

Historia ceny ROOKIE CARD (ROOKIE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ROOKIE CARD do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ROOKIE CARD do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ROOKIE CARD do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ROOKIE CARD do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-8.15%
30 Dni$ 0-68.61%
60 dni$ 0-76.27%
90 dni$ 0--

Co to jest ROOKIE CARD (ROOKIE)

ROOKIE CARD is the official NFT trading card project on the Solana Network. This is where communities merge by creating limited edition Rookie style trading cards for popular Meme coin projects.

Long term holders with conviction find this project to be unique and filled with unlimited potential. $Rookie is a movement that will not only bring collectible trading card NFTs to its holders but real physical retail.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ROOKIE CARD (ROOKIE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ROOKIE CARD (w USD)

Jaka będzie wartość ROOKIE CARD (ROOKIE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ROOKIE CARD (ROOKIE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ROOKIE CARD.

Sprawdź teraz prognozę ceny ROOKIE CARD!

ROOKIE na lokalne waluty

Tokenomika ROOKIE CARD (ROOKIE)

Zrozumienie tokenomiki ROOKIE CARD (ROOKIE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ROOKIEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ROOKIE CARD (ROOKIE)

Jaka jest dziś wartość ROOKIE CARD (ROOKIE)?
Aktualna cena ROOKIE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ROOKIE do USD?
Aktualna cena ROOKIE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ROOKIE CARD?
Kapitalizacja rynkowa dla ROOKIE wynosi $ 14.76K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ROOKIE w obiegu?
W obiegu ROOKIE znajduje się 999.93M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ROOKIE?
ROOKIE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ROOKIE?
ROOKIE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ROOKIE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ROOKIE wynosi -- USD.
Czy w tym roku ROOKIE pójdzie wyżej?
ROOKIE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ROOKIE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:21:58 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

